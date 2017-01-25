是否親生 麥可傑克森之女：毫無疑問

已故美國流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）是否是芭莉絲．傑克森（Paris Jackson）親身父親的疑問存在已久，芭莉絲罕見首度受訪回擊，說她毫不懷疑倆人的父女關係。

芭莉絲接受「滾石雜誌」（Rolling Stone）訪問時稱這是她第一次也是最後一次談這個令八卦媒體為之瘋狂的議題。

現年18歲擔任模特兒的她表示，常常有人告訴她，她與父親有許多習性出奇相似。

法新社引用今天出刊的「滾石雜誌」報導，芭莉絲說：「他永遠都是我的父親，從未不是過，未來也一直會是。」

有著白皙膚色，淺綠藍色眼珠的芭莉絲坦承，陌生人通常都會認為她是白人，但她視自己為黑人。

但她表示自己外表如此很合理，因為她是混血兒，還說麥可傑克森灌輸她非裔美國人文化，包含教她煮美國南方黑人傳統料理。

她說：「我認為我自己是黑人。」

芭莉絲表示，麥可傑克森會「直視我的雙眼，用手比著我說：『你是黑人，要對自己的根感到自豪，』我的感覺是：『OK啊。他是我爸，他幹嘛騙我？』」

芭莉絲與兄長普林斯（Prince）是麥可傑克森與護士羅威（Debbie Rowe）的孩子。羅威曾在麥可傑克森皮膚科醫生的辦公室工作，與麥可傑克森有過幾年的婚姻關係。但芭莉絲說自己不常與母親聯絡。

麥可傑克森後來透過代理孕母，又得到第2個兒子，綽號毯子（Blanket）。

在這次專訪中，芭莉絲．傑克森也直指她父親的死是遭到謀殺，並非意外。（譯者：中央社許湘欣）1060125

(中央社)