農曆春節近 林佳龍視察果菜魚市場
農曆春節將近，台中市長林佳龍今天清晨接連視察台中魚市場與果菜市場，除了藉實地了解春節魚貨蔬果供銷情形，也向市場內的批發商及工作人員拜早年。
林佳龍在台中魚市場董事長陳寶禎及總經理陳獻民陪同下巡視魚貨拍賣情形，並逐一與攤販問好拜年，也關心目前供應量與市場行情。
之後，林佳龍則轉往果菜市場，由台中果菜運銷股份有限公司董事長蔡政郎及總經理翁添滿陪同巡視市場拍賣情形；批發商表示，近來氣候穩定，蔬果貨源充足，足以滿足春節市場需求。
台中市經發局指出，今年春節前虱目魚平均交易價格約在新台幣76元至80元間，交易量每日約在8噸上下，與去年相較貨源充足，價格穩定。吳郭魚今年每公斤的平均價格在45元上下，較去年春節每公斤53元下跌，每日約在9至10噸間，供應量相對平穩。
此外，今年肉品市場為滿足市民需求，加強調配豬源，近日來每日拍賣頭數約2500至2800多頭，交易價格每公斤在72元至76元間。1060125
(中央社)
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