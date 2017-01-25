台科大生訪日 與日生合作組製機器人

台科大學生日前赴日交流，和日本九州工業大學的學生合作組裝製作雙足機器人，還到汽車廠和點心公司參觀自動化生產線，學到日本人做到做好的敬業態度。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 106年1月25日

台科大學生日前赴日交流，和日本九州工業大學的學生合作組裝製作雙足機器人，還到汽車廠和點心公司參觀自動化生產線，學到日本人做到做好的敬業態度。

台灣科技大學表示，日本九州工大申請到櫻花科技計畫，邀請台科大學生參加，由日方補助學生的機票、住宿，並提供生活費及交通費，台科大也選派機械系、電機系、工管系、設計系等10位大學部學生赴日本九州工大進行科技交流。

在交流期間，台科大學生前往參觀九州工大實驗室，體驗VR虛擬實境、超導體、機器人、仿生翼飛行器等研發成果，更難得的是日本汽車大廠「Nissan」及知名點心公司「Hiyoko Honpo Yoshinodo」也開放自動化生產線讓學生近距離觀摩，看到產品從零件、組裝到完成的完整程序。

台科大學生也和日本九州工業大學的學生合作參與機器人競賽，台日學生混合分成5組，每組團隊需要分工合作，製作能執行競走、爬樓梯、跳舞、搬運等指令的雙足機器人，學生在有限材料下組裝、寫程式、設計動作，並以英文進行簡報，以簡報內容及機器人完成度、流暢度最佳者獲勝。

獲得機器人競賽第一名的台科大電機系學生陳委志表示，團隊勝出關鍵在於機器人的動作設計，受限於馬達的扭力及電力，機器人跨步容易不穩，為了讓機器人平穩完成指令，團隊打破一般行走的運動模式，設計以外八的跨步爬坡方式進行。

在競賽過程中，需要和日本學生大量溝通，陳委志指出，不論到企業參訪或與日本同學互動，都可發現日本人對細節的重視，但也因他們要求完美的態度，有時反而會延緩進度，團隊需要不斷溝通協調才能順利進行；雖然有多益920分的英文實力，但經歷這次交流活動，讓他更了解到外語的重要性，未來會再繼續加強英語口說能力。

台科大工管系學生王柏樺也表示，到點心公司參訪時，有機會觀察到整個製作流程及對品管的要求，食品的自動化生產線非常完整，從壓模、烘烤、冷卻到包裝全都自動化，連小點心都可以做得這麼專業，他也從中學習日本人不只做「到」，還要做「好」的敬業態度，令他感到很佩服。1060125

(中央社)