壢新醫院 春節醫療服務不間斷

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聯新國際醫療壢新醫院春節期間，持續守護民眾健康，除夕（27日）至大年初四（31日）照常提供看診服務，開設內科、外科、兒科門診；急診則是24小時提供服務。

壢新醫院指出，農曆春節，是流感的好發時期，提醒民眾要做好自我健康管理，出入密閉空間、人潮眾多的公共場所，或是搭乘大眾交通運輸，可以戴口罩、勤洗手，注意衛生，以避免疾病傳染。

壢新醫院除夕至大年初四照常提供看診服務，開設內科、外科、兒科門診；急診則是24小時提供服務，因應流感疫情高峰期，民眾如出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，壢新醫院春節期間各內科看診時段，皆提供類流感特別門診服務，方便民眾就醫。

壢新醫院家庭醫學科醫師康曉妍表示，春節期間民眾求診以「腸胃疾病」與「流感」佔多數。由於大部份民眾食量比平常吃得多，甚至偏油膩，或是喝酒，建議過年期間的飲食仍要節制；糖尿病、高血脂、高血壓等三高患者還是要忌口，此外，出門在外則要留意攤販小吃的食材和料理是否新鮮衛生。1060125

(中央社)