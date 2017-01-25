陳秀惠請辭 柯文哲：人來人往很正常

台北市長柯文哲今天說，台北市政府原住民族事務委員會主任委員陳秀惠昨天請辭是因陳秀惠父親最近過世，加上做了2年覺得累了，想休息一下，且這麼龐大團體，人來人往很正常。

他說，新任人選最快明天公布。

陳秀惠23日以書面方式向柯文哲請辭，柯文哲已批准；陳秀惠是柯文哲任內第17名請辭的北市府小內閣成員。1060125

(中央社)