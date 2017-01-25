同志返家過年難熬 呂秋遠祭過年求生術

返家過年對許多同志來說很難熬，律師呂秋遠今天建議，「逃避並不可恥」，如果回家就是被罵、被鄙視，還是別回去，如果還是要回家，要先鍛鍊玻璃心。

呂秋遠在臉書發文提到，過年，對於同志來說，是個比起單身異性戀來說，更難熬的日子，奉家庭倫理的名，不得不回去，但卻也是諷刺的被家庭倫理的傳統碾過、碎過、踏過，還不准喊痛，他也應某位臉友請託，談談同志過年求生術。

「過年，要不要回家？這是第一個要面臨的問題」，呂秋遠指出，逃避並不可恥，這是個已經用爛的梗，但如果回去就是被罵、被念、被鄙視，還是別回去好了；唯一難受的，大概只有除夕晚上而已，4個小時的難受，能換來5天耳根清淨。

如果還是要回家，呂秋遠建議：先鍛鍊玻璃心，因為將面臨一年一度的護家盟大會，那些懂你與不懂你的人，會以刻意或不經意的方式，讓你難受，這些方式，可能是眼神、言語或是行為，心理上的準備，就是請把那些人看成病人，他們不知道自己生病了，你要原諒與同情他們。

呂秋遠指出，婚姻是每個單身的人，不只是同志會遇到的問題，話術大概是「都沒看過你女友，什麼時候要帶回來給家裡看？」「什麼時候要結婚？」面對這種問題，只有一個答案，「你又不支持同志婚姻平權，我怎麼結婚？」然後拿出貼紙，一人發一張，貼在紅包袋上給阿姨的小孩。

如果不是這麼有勇氣，還不打算出櫃，呂秋遠建議，可參考以下標準答案，例如「還想多拼事業幾年，不想這麼早談感情」、「結婚還要找呂律師離婚，很麻煩」、「生孩子？都沒對象怎麼生？」等這種他聽了都很想說業障太重的話，但出櫃這種事，沒做好準備前，真的不要強迫自己，反正感情是兩個人的事，不用對其他人交代。1060125

(中央社)