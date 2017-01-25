婦疑闖平交道遭撞不治 花蓮班次誤點

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花蓮壽豐鄉平和村平交道今天上午發生火車撞人事故，受傷民眾送醫後不治。（翻攝畫面）

列車延誤3列次共誤點41分，影響旅客約180人受影響。（翻攝畫面）

一列普悠瑪新自強號列車回送車，今早從花蓮火車站南下往壽豐站途中，行經平和平交道，撞上一名年約80歲牽著小狗的婦人，婦人當場沒有生命跡象送醫後仍傷重不治。

花蓮站長賴東震表示，207A次迴送普悠瑪自強號，應是7時10分要從壽豐站發車北上往樹林，上午6時47分於志學-壽豐間平和村平交道（15公里+156公尺）婦人急闖，遭火車撞傷，所幸車上並無乘客。

花蓮縣消防局指出，婦人當場失去生命跡象，送往慈濟醫院急救。經路警蒐證處理後，上午7時7分開車，影響3列次共誤點41分，旅客約180人受影響。

花蓮縣壽豐鄉平和村平交道25日上午發生火車撞人事故，疑有民眾闖入路線遭一列普悠瑪號撞及，志學、壽豐間一度路線受阻，受傷民眾送醫後不治，列車延誤3列次共誤點41分，影響旅客約180人。

(中時)