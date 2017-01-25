珠寶商捐珍貴藏書 高師大藝術館藏豐
國立高雄師範大學於近日收到一宗藝術、考古等類約2000多冊的大量珍藏贈書，高師大今（25）日上午9時，在和平校區行政大樓5樓簡報室，舉辦受贈暨感謝儀式，以表達校方對贈書人楊氏夫婦感謝之意。
贈書人是厦門漢克藝術公司執行長楊智雄先生及翡翠世家珠寶公司負責人白桂華女士賢伉儷。該批贈書除了豐富高師大圖書館的藝術類館藏外，也造福研究藝術珠寶設計的莘莘學子，成為杏壇佳話。
楊智雄與白桂華夫妻係臺灣珠寶商界賢達，因設計研究及工作需要，30多年來陸續在國內外蒐集了許多藝術、考古、設計等類的中外文圖書。樂善好施的楊氏夫婦近期計畫將這批珍貴的書籍捐出以回饋社會。因緣際會，由高師大校友同時也是文藻大學英語系前主任翁一珍老師與博學多聞的高師大王政彥副校長居中引介，使得這批贈書花落高師大。
校長吳連賞表示，楊智雄與白桂華賢伉儷慷慨捐書，為以教育領域為典範的高師大，帶來非常珍貴豐沛的參考資源。未來除可提供校內師生借閱、校外人士參考外，進而也將用做協助美術教育的推廣，堪稱以實際行動支持高等教育之楷模。他代表學校表達萬分謝意與感佩，期待所贈書籍能發揮最大效益，造福更多熱愛此領域的師生與愛好者，讓此益行發光發熱。
(中時)
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