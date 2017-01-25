美濃客家文物館 春節期間不打烊

美濃客家文物館106年農曆春節期間，遵循往年春節服務不打烊的慣例，除1月27日（除夕）及28日（初一）休館外，1月29日至2月1日（年初二至年初五）正常開館服務，開放時間自上午09：00起至下午17：00止（中午不休息）。

為讓民眾感受客家年味的農曆春節， 1月29日至2月1日（年初二至年初五）除推出限量好禮發送活動，每天購票入館前30名者，可獲得館方限量30份「雞年紀念紅包」1份外，並規畫青年藝術家羅懿君「金色茉莉-美濃菸葉紀事」展覽，邀請全國民眾前來欣賞。

另為服務遊客，館方在「文創商品區」展售精緻有趣的客家文創商品(美濃藍衫T恤、馬克杯、手提袋、毛巾、紙膠帶)及「回望二十世紀的美濃」攝影典藏圖書等出版品，同時設有彩繪紙傘及陶板DIY活動，讓民眾彩繪體驗，歡迎鄉親、民眾及遊客於春節期間入館參觀，體驗精緻且豐富之客家文化。

(中時)