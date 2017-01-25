中國駐美大使崔天凱 批台某些政客「奴才心態」
中國駐美大使崔天凱24日表示，台灣有一些政客利用美國換政府，做小動作，自以為到美國見了什麼人，沾沾自喜，「我覺得這是一種奴才心態」；他並說，台灣若想避免成為籌碼，回到「九二共識」基礎上，承認兩岸同屬一中，就沒什麼好擔心。否則，要擔心的事還在後面。
中國駐美大使館24日晚間舉行春節招待會，針對媒體詢問有關川普總統挑戰「一中政策」，及台灣擔心成為美中之交易籌碼，若台灣不想成為籌碼該怎麼辦？崔天凱表示，「一中原則」是中美政治基礎，任何對此基礎提出挑戰或製造不確定因素，在美國國內已可見引發擔憂，中方立場很清楚，就是堅持「一中原則」，這是「不可談判，也不容談判。」
他並指出，中方的美國「一中政策」是以三個聯合公報為基準，不包括《台灣關係法》，有人把後者包括在內，「我們是反對這個的。」
至於台灣，崔天凱先說，「恕我直言」，然後話峰一轉，表示台灣方面有些政客利用美國換政府時做了不少小動作，而且有人自以為到美國見了什麼人回去沾沾自喜，「我覺得這是一種奴才心態」。
崔天凱表示，如果台灣方面想要平息一些擔心，想要避免成為人家的籌碼，很簡單，回到「九二共識」的基礎上，承認兩岸同屬一中，承認自己是中國人，「如果明白了這個民族大義，就沒什麼好擔心，因為她（台灣）就跟13億人民站在一起。」
崔天凱接著說，如果台灣一定要跟中國大陸13億人民分割或對立，那值得擔心的事情還在後面。
(中時)
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