童仲彥家暴 管碧玲：只有開除黨籍一條路
北市議員童仲彥被周刊爆料家暴，其妻李秀環指控被打到「昏迷3天、肋骨斷3根、肺部塌陷」。民進黨立委管碧玲今天直呼「這太嚴重了！」，無法原諒這樣的暴力，黨應立即啟動調查程序，這已不光是司法的問題，而是要給社會一個交代。如果毆妻是真的，「只有開除黨籍一條路！」
管碧玲表示，民進黨是不斷努力在追求最文明的人權價值，追求最進步的價值，怎麼可以自己的公職人員嚴重侵犯、暴力，「如果這是事實，幾乎沒有人性」，必須要盡快處理。
民進黨立委段宜康也在臉書表示，如果這是事實，就不只是感情糾紛了。這種施暴習慣，顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題。他建議黨部成立專案小組，應立即調查、處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。