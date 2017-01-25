童仲彥家暴 管碧玲：只有開除黨籍一條路

童仲彥稱自己「完全被老婆掌控」。（圖／中時資料照）

台北市議員童仲彥25日在服務處說明妻子指控家暴相關事件。（中央社）

童仲彥說，如果是男人看到邱主任不喜歡她的話，那就不是男人。(圖／童仲彥)

北市議員童仲彥被周刊爆料家暴，其妻李秀環指控被打到「昏迷3天、肋骨斷3根、肺部塌陷」。民進黨立委管碧玲今天直呼「這太嚴重了！」，無法原諒這樣的暴力，黨應立即啟動調查程序，這已不光是司法的問題，而是要給社會一個交代。如果毆妻是真的，「只有開除黨籍一條路！」

管碧玲表示，民進黨是不斷努力在追求最文明的人權價值，追求最進步的價值，怎麼可以自己的公職人員嚴重侵犯、暴力，「如果這是事實，幾乎沒有人性」，必須要盡快處理。

民進黨立委段宜康也在臉書表示，如果這是事實，就不只是感情糾紛了。這種施暴習慣，顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題。他建議黨部成立專案小組，應立即調查、處理。

(中時)