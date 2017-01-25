國際山達基教會助哥倫比亞軍方打毒品戰
日前國際山達基教會於自由風之船（Freewinds Ship）開辦了國際人道主義培訓研討會，來自世界各地如義大利、德國、法國、西班牙、俄羅斯、美國、墨西哥、哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多、台灣等近百位來自天主教會神父、政府軍隊將領及國際性組織、非政府組織等人道主義者參與。內容研討全球毒品濫用、犯罪、性剝削、青少年幫派延伸的國際性問題以及處置方案。
根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室，2016年世界毒品報告指出，1200萬注射毒品者中，有14%的人攜帶愛滋病毒。2014年，有20萬7千人死於毒品施用。報告中指出，2014年至少有2億5000萬介於15歲至64歲的人施用毒品，約占全球成人人口5％。
哥倫比亞總統桑托斯 (Juan Manuel Santos)自獲頒2016諾貝爾和平獎後，矢志改善哥國毒品氾濫問題，在毒品零容忍政策下重新定位哥國走向，邁向真正的和平。
哥倫比亞陸軍軍隊現代化主任Wber Pulido上校，出席此研討會，並表示毒品犯罪不只是哥倫比亞的問題，而是全球化的問題，感謝山達基教會提供由美國人道主義者L. 羅恩 賀伯特所提出之和平快樂之道計畫，幫助哥國人民改善毒品施用與犯罪問題。哥國政府軍方現在亦與國際非政府組織無毒世界基金會（Foundation for Drug-Free World）攜手合作，向軍警推動毒品教育防治計畫，改善軍人濫用毒品的現象。
阿魯巴法務部長Dr. Arthur Lawrence Dowers出席此場盛會並頒贈獎牌致意，感謝山達基教會自由風之船組織長期致力於加勒比海周邊島國推動人道主義活動，阿魯巴政府與人民受惠良多。
(中時)
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