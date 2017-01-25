一銀案3嫌僅判5年 北檢：尊重

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台版「瞞天過海」一銀ATM盜領案，台北地院今日宣判，在押的拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫，依妨害電腦使用罪，都判處有期徒刑5年，併科罰金60萬元，並在服刑完畢驅逐出境。台北地檢署對判決結果表示尊重，收到判決書後，再研議是否提起上訴。

北檢起訴時對3名被告各求刑12年，一審僅判決5年，刑度顯有落差。

(中時)