童仲彥：確與妻有拉扯衝突 向大眾道歉

遭指家暴的台北市議員童仲彥今天說，的確與妻子有拉扯、衝突，「的確有」，向妻子李秀環與社會大眾道歉，但什麼是真什麼是假，「只有我跟老婆最清楚」，家務事不必對外人說。

媒體報導，老婆泣訴，童仲彥毆妻打到昏迷3天。

民主進步黨籍立法委員段宜康稍早也在社群網站臉書（facebook）貼文說，如果媒體報導是事實，就不只是感情糾紛。施暴習慣顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題，建議黨部成立專案小組，立即調查、處理。1060125

(中央社)