廣州2016經濟成長率達8.2%

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中國大陸廣州市去年的地區生產毛額（GDP）為人民幣1兆9610.94億元，較前年成長8.2%，既高於大陸整體的6.7%，也高於廣東省的7.5%。

南方都市報今天報導，根據廣州統計局發布的數據，第三產業對廣州經濟成長的貢獻率達77%。

廣州統計局副局長黃平湘說，去年廣州經濟呈現出「穩、進、優」的特點，廣州規模以上工業總產值成長6.5%，其中汽車製造業持續回暖，成長12.6%。

此外，廣州的國際交通樞紐功能正在增強，去年白雲國際機場旅客輸送量達5977.66萬人次，居大陸全國第三位。

廣州港口貨物和貨櫃輸送量分別達5.44億噸和1884.97萬標準貨櫃箱，位居全球前列。1060125

(中央社)