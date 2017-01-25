預算100或2000 台彩總經理教你買彩策略

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台彩總經理黃志宜手持1200萬元中獎彩券。(黃惠聆攝)

金雞年農曆年前已有1200萬元得獎者現身，台彩公司總經理黃志宜表示，該名幸運者在台北市大安路總來彩券行買了2張1千元刮刮樂刮中1200萬元。除了這1張1200萬元之外，目前還有3個2000萬元以及1個1200萬元尚未刮出。

台彩公司為了迎接金雞年刮刮樂和電腦彩券共有一千個百萬元以上的獎項正待幸運者，台彩公司總經理黃志宜今早特別到西門町投注站跟彩迷拜早年，並推薦彩迷金雞年彩券買法及過年包紅包策略，就有機會幫自己賺個小確幸甚至大確幸。

黃志宜說，預算100~500元，可以買中獎率100％的「金雞獎」及中獎率50％的「發紅包」和「過新年」；或是大樂透「系統7」(任選7個號碼進行包牌)。

若預算500~2000元買法，1、可以買頭獎2000萬的「2000萬開運發財金」(2000元)、頭獎1200萬元的「1200萬大吉大利」(1000元)和頭獎300萬的「金雞獎」(500元)。 2、在電腦彩券可以買任意組合威力彩、大福彩及大樂透總共600元。

黃志宜也說，刮刮樂還有充滿桌遊樂趣的大麻將(1000元)、「決戰推筒子」(200元)、「超級中發白」(200元)、刮刮金樂透」(200元)。

(工商)