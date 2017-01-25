川普上任 美國軍火商愈賺愈多 蔡正元：小英準備買單了
當選以來爭議不斷的川普，終在1月20日正式就職美國總統，不過，川普上任對是福還是禍？外界始終有不同看法。國民黨政策會執行長蔡正元說，川普上任後，美國軍火商將愈賺愈多，「蔡英文要準備買單了，軍公教勞要領更少了」。
蔡正元在臉書上指出，川普執政後，美國如同「一頭受傷的獅子」，美國指責中國在南海擴張勢力，但菲律賓不在乎，美國面子掛不住的下場便是惱羞成怒；美國指責中國產品易於進入美國，但美國銀行業卻難打入中國，但美國分明在鬼扯，因為外國銀行業也不容易進入美國。
蔡正元說，美國怪產品不易進入中國，但iPhone在中國賣得嚇嚇叫，美國汽車卻賣輸德國汽車、波音賣輸空巴，「這有點輸不起轉生氣」。美國也從來不提，在美國製造的亞洲金融風暴、世界金融風暴中，銀行業從台灣和香港撈走多少千億美元。
此外，蔡正元說雖中國在智慧財產權方面不夠成熟，但從美國的智財國際官司近日老以敗仗收場，證明美國國力已有些問題。蔡正元形容川普政府的連番作為叫「囂戲」，日後肯定會更精彩，「美國軍火商也會愈賺愈多，蔡英文要準備買單了，軍公教勞要領更少了」。
(中時電子報)
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