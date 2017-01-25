公共設施跨區重劃首例 中市大里聯合行政中心通過

台中市大里區聯合行政中心都更獲內政部通過，成為全國首例公設跨區市地重畫。（盧金足攝）

為促進大里舊市區活化再生及滿足當地行政整合需求，台中市政府提出「變更大里都市計畫主要計畫（配合大里區聯合行政中心周邊地區整體開發）案」，結合公1、大里區公所及附近公兒14、公兒15，合併辦理跨區市地重畫，並興建大里區聯合行政中心，獲內政部都市計畫委員會審核通過，成為全國首例公共設施跨區市地重畫案。

都發局長王俊傑表示，大里區國光路旁及大里運動公園西側的「公1」公園用地，自民國62年都市計畫畫設以來，因用地徵收經費龐大遲未開發，嚴重影響地方發展及民眾權益；為解決此長年問題，並結合地方對於聯合行政中心的急迫性需求，市府藉由結合公1、因921地震結構受損大里區公所及週邊同樣未開發的公園兼供兒童遊戲場用地（公兒14、公兒15），合併辦理跨區市地重畫，同時取得大里區聯合行政中心所需的機關用地。

市府秘書長黃景茂昨日率都市發展局、民政局、地政局及大里區公所等機關首長，北上前往內政部都市計畫委員會，爭取支持「變更大里都市計畫主要計畫（配合大里區聯合行政中心周邊地區整體開發）案」，經過委員熱烈討論，並經市府積極爭取後，終獲委員會支持通過，將「公一」變更為機關用地、商業區、廣場及部分公園，並以跨區市地重畫方式辦理開發。

另外，大里區聯合行政中心初步規畫將納入區公所、衛生所、戶政所、地政所、大里分駐所等單位合署辦公，除可提昇政府機關便民服務的品質，也可望為大里舊市區（大里杙）帶來消費活動人口，帶動周邊商業機能復甦，成為大里區都市再發展的啟動引擎。

都發局表示，該案將依「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」辦理都市計畫變更，並成為全國推動公共設施保留地辦理跨區整體開發的示範計畫，後續將依照內政部都市計畫委員會決議，辦理都市計畫再公展程序及市地重畫作業，加速完成相關作業程序。

(中時)