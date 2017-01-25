寒流來襲 暖警結合里長給弱勢溫暖

中和警分局與里長一起關心轄區內弱勢。（葉書宏翻攝）

冷氣團來襲，新北市府警察立即啟動「防治寒害因應措施」專案，結合「馬上關懷」專案，透過勤區發掘需救助民眾、街友；訪查弱勢族群，主動發掘民瘼並提供必要協助。

中和警分局南勢派出所副所長張志謙與勤區警員林宏維結合轄區頂南里里長謝森儒及巡守隊協勤民力，準備養生白米、泡麵等提供亟需關懷的弱勢居民，共赴轄內關懷慰問獨居老人和低收入戶，並溫馨提醒氣溫驟降，注意保暖及身體狀況，盡量避免外出，以免受寒等，受訪民眾也對這突來的關懷表示意外和感動，激動握著大家的手致謝。

(中時)