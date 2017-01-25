華新集團攜中興大學 推動台灣原生植物保種

華邦電子董事長焦佑鈞（左）今（25）日與中興大學校長薛富盛（右）簽訂合作意向書，將共同投入台灣原生植物保種計畫。（圖／劉朱松攝）

華邦電子董事長焦佑鈞今（25）日與中興大學校長薛富盛簽訂合作意向書，將共同投入台灣原生植物保種計畫，由華新集團提供新竹寶山鄉11公頃農牧用地，委由興大農資學院進行台灣原生植物保種計畫，規劃為台灣原生植物種子和苗木的基地。

華新集團提供新竹寶山鄉11公頃農牧用地，目前都為低海拔森林所覆蓋，擁有豐富的生態資源，及多項珍貴動植物資源，包括12種台灣特有植物，及數種保育類動物。

雙方合作規劃在此設置育苗網室和露天苗圃，推動「原生植物資源保種蒐集」和「原生植物資源暨管理人才培育」，預計培育植樹造林應用、環境教育及保育推廣需求的苗木，保護台灣多樣性的保育類動植物資源，亦配合當地特色培育原生種茶樹和柿子；期望藉由企業與學術界的合作，共同推動台灣森林種源保護以及原生植物復育工程。

該項合作案，今日由華邦電子董事長焦佑鈞與中興大學校長薛富盛代表簽約。

華新集團持續秉持永續生態和保護環境的理念，委由中興大學農資學院成立保種執行小組，興大將由農資學院實驗林管理處、森林學系、景觀與遊憩學程等專家學者，進行原生植物採集保種作業、保種人員培訓及技術移轉，及森林園區空間規劃等工作。

興大表示，此次合作案，將促進本地森林的保育，預期可營造出低海拔珍貴少見的健康森林；同時也充分發揮原生植物保種、育種、環境教育，及生物多樣性等多方面特色及效益。

華新集團指出，華新集團認知產業發展和企業創新的追求，包括環境永續發展和企業社會責任的遠景，此次合作將更進一步力行台灣生態環境的原生植物物種保育復育計畫，落實對友善環境和生態教育的理念，完善華新集團實踐企業社會責任的永久承諾。

(工商)