NBA》三大將缺陣 馬刺擊殺暴龍強摘5連勝
雖然里歐納德、帕克與保羅蓋索三大先發主將同場缺陣，但馬刺依舊靠著明星級好手艾卓吉力挽狂瀾，最終108比106擊殺暴龍，強勢摘下5連勝，同時也送給對手4連敗。
NBA聯盟在25日安排的6場比賽只有此役最有看頭，兩隊實力相當，馬刺在第二節發動11比2攻勢取得雙位數領先優勢，主場應戰的暴龍則在頂替迪羅薩先發的諾曼鮑爾的回擊下追回失分，甚至在第四節逆轉超前，此後雙方陷入焦土之戰，直到最後1分29秒艾卓吉助攻給迪瓊泰莫瑞在中距離跳投得手，106比104超前，暴龍泰倫斯羅斯接下來兩度失手，艾卓吉4罰2中，留下2.6秒給暴龍反撲機會，諾曼鮑爾槍響時在33呎外搶投超大號三分球未果，最終以2分之差飲恨吞敗。
馬刺客場4連勝，致勝功臣艾卓吉14投6中，21分、7籃板，米爾斯貢獻18分，柏坦斯12分，大衛李與迪瓊泰莫瑞各挹注11分。
近況不佳的暴龍，兩先發球員迪馬卡洛與蘇林傑都在狀況外，即便羅瑞獨拿30分，泰倫斯瓊斯21分，也無力回天。
(中時電子報)
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