台北動物園大掃除 糞量驚人

台北市立動物園今天表示，年關將屆，動物園也開始大掃除，大型草食動物如非洲象、亞洲象、河馬和白犀牛等，「糞」量相當驚人，保育員得展現過人的體力，加倍清掃動物欄舍。

動物園表示，園內噸位龐大的四大動物，分別是非洲象、亞洲象、河馬與白犀牛，牠們不僅體積龐大，連排便量也相當驚人，因此維持動物欄舍與活動場的整潔，對保育員來說是相當浩大的工程。

非洲象及亞洲象單日排便量就有200公斤，大象的一顆糞便就約有1公斤重，且糞便通常散落在活動場各處，保育員得推著推車，四處鏟除糞便。

喜愛泡在水中的河馬，總是在水中排便，再用尾巴將糞便打散，以標誌領域，混濁的水池也讓河馬有安全感。但這就苦了保育員，為防止洩水管路堵塞，得將河馬池中的糞便一一清理乾淨，每次清掃出的「糞」量，也有一車的鏟裝車這麼多。

白犀牛的「糞」量也不低，每隻個體單日的排便量約有40公斤，但白犀牛有個相當「體恤」保育員的習性，就是會在同樣的地方大小便，保育員不用四處移動便可以清理乾淨。

動物園說，其實維持動物欄舍的整潔不僅為了過年，也是保育員的日常工作。清理動物糞便，不僅維持環境整潔，降低動物發生感染與疾病的風險，更讓保育員可以從糞便的外觀，大致評斷動物的健康狀況。1060125

(中央社)