迎雞年 書法家凌空大書14米龍門聯
明天是小年夜，書法家陳世憲今天在台南晶英酒店揮毫，大書總長14公尺的「龍門聯」，迎接金雞年的來到。
今年是陳世憲第二年受邀到台南晶英酒店揮毫，依陳世憲的習慣，在酒店大門大書巨幅春聯前20分鐘，一定要喝酒助興，他說，這樣才能讓書法達到理想的境界，若是寫到一半，酒力退了，還要繼續喝。
陳世憲今天上午在晶英酒店大門兩側大書「晶瑩豪美旅人往來交會環宇相遇皆富貴卷氣息」、「英挺典雅瓦牆華麗雲遊南台古城備極舒適尊榮」，且落款「陳世憲」、「值得一啼」，以示雞年。
另外，陳世憲還帶來10歲女兒陳丹遇、女兒老師、莫斯科交響樂團樂手Farid Gazizov(法立德）在旁拉小提琴伴奏，更增風雅。
陳世憲是知名的意象書法家，曾在法國巴黎、日本東京、福岡表演過，但多是平地書寫，寬度最多也是6、7公尺，去年在晶英酒店凌空懸腕寫下逾8公尺高的春聯。1060125
(中央社)
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