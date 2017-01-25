新北市政服務 春節期間不打烊

新北市政府春節期間推出春節主題網，提供「春節資訊」、「春節交通」及「服務專區」等三大類資訊，讓市民利用電腦、平板或手機等設備，即可輕鬆掌握各項訊息。

新北市研考會表示，春節假期因各行政機關不上班，為讓市政服務不打烊，特別彙整各機關之聯繫資訊及春節期間市民關心項目，建置春節主題網（http://newyear.ntpc.gov.tw）與市民一起過年。

研考會指出，民眾如需旅遊行程與景點建議、春禮發送、垃圾清運時間、年貨採買、醫療院所門診時段，甚至年菜料理食譜等資訊，可在「春節資訊」中找到。

出遊前想知道交通尖峰期預測、替代道路、停車資訊或旅遊景點交通疏導措施等，可至「春節交通」項目查詢。民眾如果仍有洽詢市政業務或通報緊急事件需求，可至「服務專區」查詢並取得服務窗口聯繫電話。

另外，為保障食品安全，讓市民吃的安心，消費者服務中心在春節也不打烊，如有任何問題可在網頁內查得聯繫窗口並反應問題，共同把關食安問題。

研考會表示，除春節主題網外，在春節期間如仍有查詢各項施政訊息或活動、民生指標資訊或便民服務措施等訊息，也可利用市府入口網，或撥24小時市政服務專線(02)29603456或1999，由專人提供諮詢或協助。1060125

(中央社)