妻子揭家暴照片 童仲彥：我都沒看過

台北市議員童仲彥被控家暴妻子李秀環，今天上午在服務處接受採訪，媒體詢問，多年來毆打妻子60次是否屬實？童仲彥回應，「哪有可能，這些照片連我都沒看過，記憶中是爭吵不斷」。

台北市議員童仲彥的妻子李秀環上週被爆出和一名男子過從甚密，讓童仲彥疑似帶綠帽，但今天李秀環秀出被童仲彥打得體無完膚的照片，甚至媒體也拍到童仲彥和美女約會的照片。童仲彥上午在服務處出面說明。1060125

(中央社)