奧斯卡入圍揭曉 艾瑪史東：今早真美好

2017年奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，「樂來越愛你」獲得追平紀錄的14項提名，導演達米恩查澤雷覺得很不真實，驚喜到說不出話來；女主角艾瑪史東則直呼今早真美好。

以下是部分入圍者的反應：

● 美好的早晨

以浪漫音樂劇「樂來越愛你」（La La Land）入圍最佳女主角的艾瑪史東（Emma Stone）說：「多麼美好的早晨。我很感激能獲得這項榮譽，我真的好開心，我要跟我的『樂來越愛你』家庭分享這份喜悅。」

艾瑪史東說：「能跟他人有所連結，是人生最棒的一部分。我好愛那些才華洋溢、和善仁慈又充滿熱情的夥伴，我很幸運能跟他們合拍這部電影。」

● 變得更特別

以「樂來越愛你」入圍最佳男主角的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）說：「我非常感謝影藝學院肯定我在『樂來越愛你』的表現。這真的是大家合作的成果，看到劇組的優異表現廣泛獲得認可，讓一切變得更特別。」

● 跟種族有關嗎？

以「月光下的藍色男孩」（Moonlight） 入圍最佳男配角的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）向「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）說：「我希望我不是因為非裔身分而獲得提名。這沒有關聯…我希望我是因為我的表現而入圍。」

● 說不出話來了

32歲的「樂來越愛你」導演達米恩查澤雷（DamienChazelle）得知他的電影追平「鐵達尼號」（Titanic）與「彗星美人」（All About Eve）創下的奧斯卡入圍紀錄後，在北京向娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）表示：「你提到這幾部電影，讓我感到受寵若驚，比先前更暈頭轉向了。我有點說不出話來了。」

● 聚焦於膚色

英國女星娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）以「月光下的藍色男孩」入圍最佳女配角獎，她向「紐約時報」表示：「我覺得很遺憾的是我們還聚焦於膚色。奧斯卡在表揚的以及小金人該肯定的是才華與傑出表現，無論是什麼膚色。」

● 愛不受膚色支配

戴夫帕托（Dev Patel）以「漫漫回家路」（Lion）入圍最佳男配角獎，是史上僅僅第3位入圍奧斯卡獎的印度裔演員。

他說：「『漫漫回家路』再度傳遞了愛不受膚色、種族、性別、性向、社會地位或出生背景所支配。我很驕傲能在這些不安時刻傳遞這個訊息。這永遠將是我人生最難忘的經驗之一。」

● 與家人同慶

梅爾吉勃遜（Mel Gibson）以血腥二戰電影「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）意外入圍最佳導演獎。梅爾吉勃遜先前因為發表反猶太主義言論遭好萊塢封殺，「鋼鐵英雄」堪稱他的復出大作，總共獲得6項提名。

他說：「有什麼比抱著新生兒子聽著入圍名單公布還令人興奮！這真的讓人感到十分光榮。」（譯者：中央社張曉雯）1060125

(中央社)