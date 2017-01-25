南韓去年GDP增2.7% Q4受醜聞影響疲弱

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南韓央行今天表示，去年第4季經濟成長率創超過1年來新低，僅0.4%。

法新社報導，亞洲第4大經濟體南韓在總統朴槿惠遭彈劾醜聞籠罩下，去年10到12月經濟季增率僅0.4%，比第3季的0.6%進一步走低。

不過，根據南韓央行聲明，南韓去年全年經濟成長率為2.7%，高於2015年的2.2%。

朴槿惠的閨蜜門醜聞於去年10月浮上水面，引發眾多南韓民眾走上街頭數週，要求朴槿惠下台。

分析師認為，醜聞對消費者信心造成衝擊，去年第4季國內需求僅成長0.2%，但去年第3季還有0.6%。（譯者：中央社許湘欣）1060125

(中央社)