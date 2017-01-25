稀勢之里升格 暌違19年日人橫綱誕生
日本相撲協會今天正式決定，22日於日本大相撲初場所（首場大賽）首度奪冠的稀勢之里由大關升格為橫綱（相撲最高位階），成為第72代橫綱。這是暌違19年日本出身的橫綱。
日本相撲協會今天在位於兩國國技館舉行春季大賽（春場所）順序表編成會議及理事會，全場一致正式決定讓稀勢之里（本名萩原寬）晉升為橫綱。
相撲協會派遣2名使者到位於東京帝國飯店的稀勢之里及其師傅田子之浦親方（前幕內隆之鶴），告知推舉稀勢之里為橫綱的佳音。
稀勢之里當面說：「恭謹接受，將專心致志，不辱橫綱之名。」
在傳達儀式之後，稀勢之里召開記者會。他說：「希望能更加成長，成為受人尊敬的橫綱。已不能輸，所以要變得更強，爭優勝。」
日本大相撲今年首場大賽於東京兩國國技館舉行，22日落幕，大關稀勢之里以14勝1敗成績奪冠，是他個人首度奪冠。去年，他獲得年間最多勝的佳績，因此受到日本相撲協會推薦升格為橫濱。
現年30歲6個月大的稀勢之里於2002年春季大賽身為鳴戶部屋的弟子，首登土俵。以17歲9個月之齡成為新十兩（相撲位階）、18歲3個月之齡新入幕，年齡之輕，僅次於相撲力士貴乃花。2011年晉升為大關。總計奪冠1次、殊勳獎5次、敢鬥獎3次、技能獎1次。
日本相撲界上一位日本出身的橫綱是1998年晉升為橫綱的第3代若乃花。2003年首場大賽橫綱貴乃花引退後，14年來沒有日本出身的橫綱，而是來自夏威夷、蒙古的橫綱。1060125
(中央社)
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