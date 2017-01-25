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1月25日中視午間新聞搶先看 │中視新聞20170125

今天1月25日的中視午間新聞搶先看：

水果攤電土爆 一女受傷送醫

彰化社頭鄉一間水果行，疑似使用電土催熟香蕉、鳳梨，卻不慎引發爆炸。鐵捲門、鐵窗全爆開，天花板坍落，附近鄰居也到遭到波及，一共有7戶民宅受損，一人被碎裂的玻璃割傷。

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景氣回穩 台經院上修今年GDP

川普決定美國退出TPP，這對一直以來押寶傾斜TPP的蔡英文政府來說，無疑打了一大耳光，經濟部坦言，過去為因應要加入TPP而設立溝通專案辦公室，可能要轉型,作為洽簽其他經貿協議。

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冷氣團發威 玉山合歡山下雪

受到大陸冷氣團影響，全台氣溫偏低。合歡山清晨4點多降雪，雪勢斷斷續續，玉山則是在清晨5點40分開始降雪，累積到早上8時05分，玉山積雪已達1公分. 上山追雪遊客感到相當興奮。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)