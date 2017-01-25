新北投捷運站殺警 詹男重判有期徒刑8年6月

去年3月29日詹姓男子在新北投捷運站，持牛排刀攻擊黃姓捷運警察，黃胸部、臉部多處遭刀刺傷，士林地院今天宣判，認為他持刀攻擊警察，造成乘客恐慌，最深刀傷達7公分，攻擊員警「藐視國家公權力」，重判有期徒刑8年6月，服刑期滿後在適當處所施以監護3年，可上訴。

合議庭認為，詹男因找求職不順，案發前3天遭父親訓斥，因而萌生對公務員不滿的情緒在台北車站看到黃姓員警，就尾隨在後方，直到新北投捷運站人潮較少的地方，將對公務員的不滿，發洩在他身上，對黃員警痛下殺手。

詹男經鑑定患有思覺失調症，依法得以減刑，不過，他涉犯殺人未遂、妨害公務2罪，法官認為是想像競合犯，並從一重罪處斷，判決8年6月，出獄後再施以監護3年。

(中時)