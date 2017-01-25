對妻家暴60次？童仲彥：有推擠拉扯 願道歉
台北市議員童仲彥的妻子李秀環向周刊爆料，6年來遭家暴近5、60次。今日童仲彥召開記者會直言，不知道這半年來她到底交了什麼朋友，希望她不要被利用。關於家暴，童坦承有拉扯衝突，願意對此向妻子、社會道歉，但什麼是真、什麼是假，兩人最清楚，家務事不便對外說明細節，聲稱講了會對妻子造成傷害。
李秀環控訴童仲彥外遇辦公室主任邱惠美，童仲彥解釋，妻子一直有不安全感，即便24小時跟著他跑行程，但只要那個場子有美女，妻子就會開始懷疑，這也導致後來兩人感情上出現問題並分居。
童仲彥說，兩人過去在一起時感情很好，大家都知道，但李秀環拿出來的這些照片連我看了都嚇一跳，這不是我認識的李秀環，呼籲妻子交朋友要小心，不要被利用，否則還不了自己清白，更無法破鏡重圓。
「一個男人把錢全都交給老婆還不被信任，能怎麼辦，所以後來才分居。」童仲彥表示，離婚尊重她的決定，但若是交到壞朋友，可以談。至於若涉嫌家暴恐遭開除黨籍，尊重黨的處理。
(中時電子報)
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