春節前視察魚果市 林佳龍要市民安心過年

台中市長林佳龍（左三）今天凌晨視察果菜市場。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左三）肯定春節魚貨需求供應量足，平穩整體魚價。（陳淑芬攝）

春節年關將近，市長林佳龍今天（25日）清晨接連視察台中市魚市場與果菜市場，實地了解春節魚貨蔬果供銷情形，也向市場內的批發商及工作員工拜早年；對於今年價格及供貨維持穩定，他表示市民可安心過年，採買年貨迎接金雞年。

今天清晨4時，林佳龍台中魚市場董事長陳寶禎及總經理陳獻民陪同下巡視魚貨拍賣情形，並逐一與攤販問好拜年，也關心目前供應量與市場行情。

5時許，則轉往果菜市場，由台中果菜運銷股份有限公司董事長蔡政郎及總經理翁添滿陪同巡視市場拍賣情形；批發商說，近來氣候穩定，蔬果貨源充足，足以滿足春節市場需求。

林佳龍肯定魚市場董事長陳寶禎去年接任後，積極加強與產地及冷凍加工業者協調，滿足春節魚貨需求，平穩整體魚價，更加強魚貨品質把關。

陳寶禎說，過年漁貨行情雖有應節小幅上漲，但也在預期價格範圍內，交易量近日約70噸，春節前夕總體行情平均價格每公斤大致在130至140元間，較去年150元平穩；至於過年常用的鯧魚，冷凍價格約一台斤1000元，價格持平，現撈因漁獲量少，價格一台斤約2000至3000元，尚屬合理。

經發局指出，今年春節前虱目魚平均交易價格約在76至80元間，交易量每日約在8噸上下，與去年相較貨源充足，價格穩定。吳郭魚今年每公斤的平均價格在45元上下，較去年春節每公斤53元下跌，每日約在9至10噸間，供應量相對平穩。

果菜市場方面，林佳龍視察後表示，蔬果價格都在合理範圍內，鼓勵民眾多多選購代表發財如意、大吉大利的柑桔、鳳梨。

林佳龍關心果菜市場在食安把關方面的努力。果菜市場表示，蔬果約於凌晨3時許拍賣，檢測人員半夜12時就開始檢查樣品，如有藥物殘留，嚴重將銷毀，輕則請農友緩收。樣品如有檢出藥殘也將追蹤回收，保障食的安全。

果菜市場總經理翁添滿指出，春節水果供應量每日平均約為450餘噸，平均交易價格約55-60元間。蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在150噸，平均交易價格每公斤落在14-16元間。過年期間除了有吉祥意涵的水果，蓮霧、棗子、雪梨也相當熱賣。

經發局表示，市府在春節前即開始到各批發市場了解供貨情形，各批發市場也積極調配供應量，成交買氣熱絡，也請市場積極價格查察，避免人為操縱價格。除了穩定魚貨及蔬果價格外，今年肉品市場為滿足市民需求，加強調配豬源，近日來每日拍賣頭數約2500-2800多頭，交易價格每公斤在72至76元間，讓市民過個好年。

(中時)