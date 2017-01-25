印尼「五月天」搖滾天團表態挺鍾萬學
雅加達省長選戰倒數，有「印尼五月天」封號、在民間極具影響力的搖團天團「Slank」公開表示支鍾萬學，邀請民眾一起支改變雅加達的人選。
印尼新聞網站beritateraktual報導，「Slank」樂團的鼓手畢摩（Bimo Setiawan Almachzumi）昨天表示，「我們應該鼓勵人們變得更好，我們想要邀請人們勇敢地支持改變」。
畢摩說，「Slank」樂團支持和他們想法類似的候選人，就是支持誠實、反貪、勇敢的人。「Slank」支持鍾萬學。
他說，「Slank」樂團要告訴人們不要選錯人，選錯人的代價會持續5年之久，因此，「Slank」必須以身作則，表明立場。
印尼的搖滾天團「Slank」從1983年成立到現在，發行超過20張專輯。2008年，「Slank」到美國發行全英語專輯，直到今年仍有新專輯問世，創作能量非常豐沛。
早期的「Slank」多以重搖滾為主，近年來逐漸走向民謠和流行樂。也因為Slank在印尼的影響力很大，雅加達省政府還曾邀請他們一起宣傳環保政策。
2013年開齋節後，新北市政府曾邀請「Slank」前往台灣開唱。當時台灣媒體給他們的封號是「印尼五月天」。
印尼總統佐科威也是「Slank」的粉絲。2014年總統大選時，他曾邀請「Slank」站台，足見「Slank」在印尼社會的影響力之大。1060125
(中央社)
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