管碧玲：若童仲彥家暴屬實 應開除黨籍

媒體報導，民主進步黨籍台北市議員童仲彥被控家暴妻子，民進黨籍立法委員管碧玲今天說，事情太嚴重，無法原諒，如果是事實，「只有開除黨籍一條路」，黨應立即啟動調查程序。

媒體報導，老婆泣訴，童仲彥毆妻打到昏迷3天；童仲彥說，的確與妻子有拉扯、衝突，「的確有」，向妻子與社會大眾道歉。

管碧玲受訪表示，民進黨不斷努力追求最文明的人權價值，自己的公職人員怎麼可這麼嚴重侵犯？「天啊，如果這真的是事實，幾乎是沒有人性」。應快速調查，給社會交代。

民進黨籍立委段宜康也在臉書貼文說，如果媒體報導是事實，就不只是感情糾紛。施暴習慣顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題，建議黨部成立專案小組，立即調查、處理。1060125

(中央社)