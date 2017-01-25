台鐵新口味葷素便當 小年夜至元宵特價

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春節將至，台鐵今天宣布新推出葷的「圓便當」及素的「素排猴頭菇便當」原價每個新台幣120元，明天起至元宵節特惠價100元，還加贈日式玄米氣泡水果醋1瓶。

台鐵說，「圓便當」由餐旅服務總所台北餐廳主廚發想，採用台式傳統紅糟肉、日式風味蒲燒鯛及韓式口味炸雞三主菜，佐以山藥蟳棒絲、竹輪秋葵、櫻花蝦高麗菜，加上蒸蛋及季節時蔬，食材多元、健康，充分顯現年節團圓聚餐時美味與豐盛特色。

另新的素便當也很有看頭。台鐵說，近來接獲消費者反映素食便當大都以一般季節時蔬為主，鮮少呈現素食主菜，所以特別推出「素排猴頭菇便當」，綜合多家素食餐廳採用的主菜內容。

台鐵新的素食便當，參仿日式豬排的口感與風味，加入高檔食材猴頭菇及素獅子頭，搭配百合、蘆筍、美白菇、銀杏、彩椒等養生食材和當季蔬菜，讓顧客「呷飽擱呷巧」。

台鐵今天下午2時，將在台北車站一樓便當本舖一號店，舉行新款便發表會，明天小年夜起至2月11日元宵節，在台北車站便當本舖1至4號店，舉辦慶團圓活動，新款便當特惠價83折100元，加贈日式玄米氣泡水果醋1瓶。

特惠價期間，「圓便當」每天限量300份，「素排猴頭菇便當」，每天限量100份，每人每次限購1份。1060125

(中央社)