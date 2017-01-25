台鐵新口味葷素便當 小年夜至元宵特價
春節將至，台鐵今天宣布新推出葷的「圓便當」及素的「素排猴頭菇便當」原價每個新台幣120元，明天起至元宵節特惠價100元，還加贈日式玄米氣泡水果醋1瓶。
台鐵說，「圓便當」由餐旅服務總所台北餐廳主廚發想，採用台式傳統紅糟肉、日式風味蒲燒鯛及韓式口味炸雞三主菜，佐以山藥蟳棒絲、竹輪秋葵、櫻花蝦高麗菜，加上蒸蛋及季節時蔬，食材多元、健康，充分顯現年節團圓聚餐時美味與豐盛特色。
另新的素便當也很有看頭。台鐵說，近來接獲消費者反映素食便當大都以一般季節時蔬為主，鮮少呈現素食主菜，所以特別推出「素排猴頭菇便當」，綜合多家素食餐廳採用的主菜內容。
台鐵新的素食便當，參仿日式豬排的口感與風味，加入高檔食材猴頭菇及素獅子頭，搭配百合、蘆筍、美白菇、銀杏、彩椒等養生食材和當季蔬菜，讓顧客「呷飽擱呷巧」。
台鐵今天下午2時，將在台北車站一樓便當本舖一號店，舉行新款便發表會，明天小年夜起至2月11日元宵節，在台北車站便當本舖1至4號店，舉辦慶團圓活動，新款便當特惠價83折100元，加贈日式玄米氣泡水果醋1瓶。
特惠價期間，「圓便當」每天限量300份，「素排猴頭菇便當」，每天限量100份，每人每次限購1份。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。