超商前持刀尋仇 2人遭砍送醫

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兩派人馬今天凌晨在蘆洲區仁愛街一家超商前談判時，2名年輕人遭到10多人持刀棍追砍受傷，送醫治療。警方帶回4名關係人，另有2名涉嫌打人者今天中午到派出所說明。

超商店員受訪指出說，一群年輕人凌晨在超商外聚集，後來約5輛機車衝到店門口，拿西瓜刀及棍棒追砍另一方，被砍一方趕緊躲進店內，店內商品也遭到波及。

受傷的19歲賴姓男子、張姓男子被送醫急救，兩人的左手腕、左後腰分別受到刀傷，目前還在治療中。警方調查，雙方疑因感情糾紛談判引發衝突所致。

警方帶回4名相關人詢問，調閱監視器畫面，今天約談2人到派出所說明。1060125

(中央社)