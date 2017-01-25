台鐵電車線掉落 桃園-中壢單線通行

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我要評比

台鐵說，今天上午10時50分，內壢站通報內壢站東主正線第4股道電車線掉落，1153次停在現場，旅客換乘1151次，桃園-中壢間只能單線通行。

台鐵表示，目前不清楚電車線掉落原因，已通知電力段處理，準備由樹林調派電力維修車搶修，並加強播音服務旅客。1060125

(中央社)