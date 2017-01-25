借屍還魂殺博士生 更三審首度逃死
7年前因性侵判刑定讞的孫國晃，為逃避入獄，以借屍還魂手法誘殺博士生，歷審均被判死，不過最高法院3度發回，高雄高分院25日更三審宣判，以他已認罪，並向家屬道歉，願負賠償責任，因有教化遷善可能，改判無期徒刑，首度逃死。
最高法院2015年12月發回認為，更二審以孫男逃避教化且無悔意判處死刑，但卻未敘明孫男為何構成兩公約所指「最嚴重之罪」，且被告在審理期間已經認罪，並向家屬道歉，顯然判死理由未完備，調查也未詳盡，因而撤銷發回。
高雄高分院更三審合議庭則認定，孫男已具狀供認，「將汽油潑灑於死者身體，並點火引燃殺害之」、「以打火機點火」等，足見他多次認罪，坦承故意殺人犯行，顯然於更二、三審程序中，犯後態度已經改變。
判決也提到，孫男迄今雖未賠償家屬任何金錢，但張姓被害人父母合計民事求償千萬餘元，孫男並未爭執，且於更二審時表示，「如果我有機會、能力的話，我會盡力做出補償」，可見得他非沒有悔意，也願補償。
對於孫男現因妨害性自主服刑，在監期間接受強制治療及教育輔導，更三審合議庭依監所紀錄，認為他主動、合作與投入課程，已堪認定他確有接受教化而改變過去思惟與作法，進而有改過遷善的可能性存在。
孫國晃於2010年10月因性侵少女被判刑8年半定讞，卻一心逃避服刑，於是上網搜尋「引火自焚」等資料，同年11月約出在網路認識的張姓博士生，將人勒昏後載到高雄林園山區縱火焚屍，營造畏罪自焚假象，但遭檢警識破落網。
(中時)
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