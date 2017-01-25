殺博士生焚屍 男更三審逃過死刑

我要評比

男子孫國晃因性侵遭判刑定讞不想入獄，設局殺害張姓博士生並焚屍，遭4度判處死刑。台灣高等法院高雄分院今天更三審改判無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

孫國晃於西元2010年因連續性侵少女被判刑8年6個月定讞，一心想逃避服刑，上網搜尋「引火自焚」等資料，研究後決定用「假自殺、真替死」手法焚殺張姓博士生，並在火場留下自己的遺書、證件，讓檢警誤認孫國晃自焚死亡，再冒用張姓博士生身分潛逃。

一審、高雄高分院二審、更一審與更二審合議庭都認孫國晃罪無可逭，判處死刑，都遭最高法院撤銷發回更審。

高雄高分院更三審認孫國晃非全然無後悔，且在獄中表現良好，願負賠償責任，顯示有教化遷善可能性，沒判處死刑必要。1060125

(中央社)