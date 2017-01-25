掃毒被批評 杜特蒂：天主教會裝滿穢物
菲律賓總統杜特蒂再次向天主教開砲，怒斥教會「裝滿米田共」，沒有資格批評他的掃毒行動。
杜特蒂昨天在慰問殉職特警的家屬時說，「我現在挑戰天主教，你們裝滿米田共，臭氣沖天，非常腐敗。」
他還點名1位菲律賓天主教主教，稱他「也跟我一樣有2個老婆，罵起人來卻像個聖人似的。」
菲國多家電視台播出了這段談話。
這名主教曾抨擊杜特蒂掃毒行動不尊重生命，他說，上帝敲門帶來祝福，警察敲門卻帶來死亡。
杜特蒂建議民眾閱讀2013年出版的書籍「藏著秘密的聖壇：菲律賓天主教教會的性事、政治與金錢」（Altar of Secrets: Sex, Politics, and Money in the Philippine Catholic Church）。
菲律賓民眾多數信奉天主教，政治人物過去為了選票多半不敢得罪教會，杜特蒂在競選期間挑戰教會權威，甚至還間接辱罵教宗，依然高票當選。
如今，天主教會不時公開批評杜特蒂的掃毒政策，也列入講道內容，杜特蒂則回敬教會「假冒為善」，說一套做一套，許多神父有情人。1060125
(中央社)
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