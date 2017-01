掃毒被批評 杜特蒂：天主教會裝滿穢物

菲律賓總統杜特蒂再次向天主教開砲,怒斥教會「裝滿米田共」,沒有資格批評他的掃毒行動。

杜特蒂昨天在慰問殉職特警的家屬時說,「我現在挑戰天主教,你們裝滿米田共,臭氣沖天,非常腐敗。」

他還點名1位菲律賓天主教主教,稱他「也跟我一樣有2個老婆,罵起人來卻像個聖人似的。」

菲國多家電視台播出了這段談話。

這名主教曾抨擊杜特蒂掃毒行動不尊重生命,他說,上帝敲門帶來祝福,警察敲門卻帶來死亡。

杜特蒂建議民眾閱讀2013年出版的書籍「藏著秘密的聖壇:菲律賓天主教教會的性事、政治與金錢」(Altar of Secrets: Sex, Politics, and Money in the Philippine Catholic Church)。

菲律賓民眾多數信奉天主教,政治人物過去為了選票多半不敢得罪教會,杜特蒂在競選期間挑戰教會權威,甚至還間接辱罵教宗,依然高票當選。

如今,天主教會不時公開批評杜特蒂的掃毒政策,也列入講道內容,杜特蒂則回敬教會「假冒為善」,說一套做一套,許多神父有情人。1060125

(中央社)