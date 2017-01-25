大學校園露鳥嚇女大生 送貨員判刑定讞

邱姓貨車司機被控送貨到新北巿華梵大學校區內，對3名女學生脫下褲子「露鳥」並自慰。台灣高等法院審酌邱男有「露鳥」前例，今天依猥褻罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。

判決指出，邱男在民國104年4月間晚上9時許，開小貨車到進入華梵大學，趁3名女學生步行到小貨車附近時，下車到花圃空地處，脫下褲子裸露生殖器，公然在女學生面前自慰。女學生們受驚嚇，心生厭惡並報警處理。

邱男供詞反覆，一下說是3女未注意車況，他下車與對方理論，一下則說是要下車擦拭副駕駛座的後照鏡，沒做出猥褻行為。

高院調查邱男在103年開小貨車時，在路邊假意問路，以手背觸摸女子胸部，再對女子公然「露鳥」，遭判刑6月，得易科罰金確定。這次邱男在校園內「露鳥」，犯行明確，依公然猥褻罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。1060125

(中央社)