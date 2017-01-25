年改資訊混亂 全教總盼延長意見回覆
全國教師工會總聯合會（全教總）今天指出，官版年金改革資訊混亂，呼籲政府延長各縣市學校回報意見的時間，避免行政作業倉促。
副總統陳建仁於本月19日公布年金改革草案，對教職人員影響大，部分團體推估，中小學教師月退恐從新台幣5萬多元被砍到3萬5000多元，教育部隨後澄清，但各方算法不同，難以達成共識。
全教總今天發出聲明稿指出，年改會要求各縣市學校在農曆春節前，完成對官版方案意見的回報，「一副急著走完程序的樣子。」
全教總認為，官版方案太過複雜，說明也語焉不詳，才會導致各方見解版本不一，造成社會不安，政府應負完全責任。
全教總呼籲，政府應公布更完整的改革資訊，並積極回應各界疑慮。為了避免行政作業倉促，應延長學校單位的意見回覆時間，至農曆春節假期結束之後。1060125
(中央社)
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