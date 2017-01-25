苗縣3醫院類流感門診 春節防疫不打烊
春節將至，苗栗縣政府協調縣內衛福部苗醫、為恭及大千3家醫院，增設27診次類流感特別門診，過年6天連假期間不打烊，提供門診服務，幫助民眾健康迎新春。
感冒別大意，若輕忽治療可能延誤病情。苗栗縣衛生局為降低流感疫情威脅，協調衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院及大千綜合醫院等3家醫院，增設27診次類流感特別門診，農曆春節的6天連假及春節過後的2月4日星期六，均加開門診提供民眾就醫服務。
衛生局指出，依據往年資料分析，急診類流感病患就診高峰均出現於春節當週，尤以初二最高，依衛福部「流感疫情高峰期應變作戰計畫」加強各項整備工作，除擴增配置抗病毒藥劑外，針對急診就醫人數中類流感病患就診率達11%之醫療院所，協調於農曆春節期間開設類流感特別門診，以提供鄉親適切醫療服務，降低就醫感染風險。
苗栗縣衛生局長張蕊仙籲請醫師提高警覺，對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的病患應，及早給藥，以降低流感併發重症發生的風險。
此外，民眾南來北往出遊、拜年，務必落實咳嗽禮節及手部衛生並配戴口罩，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，更應立即就醫。
衛生局表示，春節期間苗栗縣苗栗醫院、為恭醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院及大順醫院共6家急救責任醫院，均提供「24小時急診服務」，民眾若有看診需要，也可利用健保署「全民健保行動快易通(APP)」、免付費服務專線(0800-030-598)或健保署網站(www.nhi.gov.tw)，查詢春節假期各地開診情形。1060125
(中央社)
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