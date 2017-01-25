童仲彥：看到邱惠美不愛就不是男人

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台北市議員童仲彥（圖）被爆與服務處主任邱惠美傳新戀情，童25日上午回應，「如果是男人看到邱主任，不喜歡就不是男人」，他也說，與妻子李秀環問題解決後，一切「都有可能」。中央社記者吳家昇攝 106年1月25日

台北市議員童仲彥被爆與服務處主任邱惠美傳新戀情，童今天上午回應，「如果是男人看到邱主任，不喜歡就不是男人」，他也說，與妻子李秀環問題解決後，一切「都有可能」。

今年出刊的週刊爆料，童仲彥被控家暴妻子李秀環，並與服務處主任邱惠美傳出戀情，童仲彥上午召開記者會說明。1060125

(中央社)