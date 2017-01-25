基隆4家醫院 春節開設類流感門診

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為因應過年期間診所休診，基隆市政府已協調4家責任醫院，於年假期間開設類流感門診，衛生局呼籲，民眾如有發生類流感症狀，應儘速就醫。

基隆市衛生局長吳澤誠表示，為預防去年過年期間流感患者湧入各大醫院急診的歷史重演，已協調包含衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院基隆分院、礦工醫院及基隆長庚醫院開設類流感門診。

吳澤誠說，4家醫院在除夕上午，都有開類流感門診，初一除了三總基隆分院沒有類流感門診外，其餘3家醫院都有開設，基隆長庚醫院也在適逢週日的初二上午開設類流感門診。

另外，4家醫院在初三及初四上午都有看診，至於初五，基隆醫院從上午到晚間都有開設類流感門診，基隆長庚醫院和三總基隆分院只有上午才有類流感門診。

吳澤誠說，民眾除可上衛生局網站，查詢春節期間類流感門診及克流感抗病毒藥物合約醫療院開設時段外，也可利用「全民健保行動快易通APP」，或免付費服務專線（0800-030-598）查詢。1060125

(中央社)