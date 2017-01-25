春節假期 新北路邊停車收費時間調整
配合春節假期，新北市交通局調整各路邊收費路段收費時間。原則上春節連假期間平日收費路段皆不收費；假日收費路段除夕不收費，初一至初五皆正常收費。
一、平日收費路段：板橋、土城、中和、永和、新店、新莊、林口、五股、泰山、三峽、樹林、蘆洲、三重、淡水、汐止、深坑等行政區，平日收費路段於105年1月27日（除夕）至2月1日（初五）屬例假日停止收費。
二、假日收費路段：板橋、土城、金山、新莊、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑等觀光及商圈區域的假日收費路段調整為1月27日（除夕）停止收費，1月28日（初一）至2月1日（初五）屬例假日正常收費。
交通局指出，考量春節期間民眾多有返鄉、出國旅遊需求，可能造成停車費繳費不便，故停車日期為106年1月12日至1月18日的繳費通知單（原繳費期限為106年1月27日至2月2日），延長繳費期限至106年2月3日。1060125
(中央社)
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