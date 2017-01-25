童仲彥遭控家暴 美女主播：為何甘願被打？
台北市議員童仲彥遭妻子控訴家暴、外遇，還秀出被打成豬頭照片，曝結婚6年來，遭毆打超過50次，引起軒然大波，曾是他民視同事的主播劉方慈也坦言清官難斷家務事，但若屬實，應被公開審視。
童仲彥過去曾在民視談話節目《頭家來開講》擔任主持人，他的後輩、主播劉方慈也透露童仲彥主持、採訪都表現積極突出，不過對於前輩傳出家暴新聞，讓劉方慈也很有感觸，納悶「為何甘願被打卻還要苦守婚姻？」
她認為不論男女，似乎都有個盲點，除非自己真的遇到，否則很難相信「習性難改」這項鐵律，她也強調「清官難斷家務事，但若屬實，這是公眾議題，應被公開審視。」
(中時電子報)
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