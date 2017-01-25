NBA》豪哥球迷會 舞龍舞獅伴出場

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林書豪球迷會，舞龍舞獅相伴出場提前歡度農曆新年。(摘自林書豪臉書粉絲頁)

農曆新年即將到來，美職籃NBA在曼哈頓旗艦店邀請華裔球員林書豪與粉絲相見歡，搭配舞龍舞獅，提前歡度新年，吸引不少球友冒雨同歡。

林書豪日前因復健時再度傷及左大腿肌腱，球團24日宣布必須再休養3至5周，換句話說最快2月中下旬才有可能回到球場。

再次列入傷兵的林書豪，先前已錯失籃網在1月15日首辦的「台灣之夜」，連同2月3日即將登場的「中華之夜」，球迷都無法看到林書豪場上奔馳身影。

27日是華人的農曆除夕，美職籃商品店（NBASTORE）位於曼哈頓第5大道旗艦店邀請林書豪與球迷提前歡度金雞年，只要消費20美元以上者，都可以近距離與豪哥見面，並索取簽名及免費紀念品，吸引不少球迷冒雨出席。

主辦單位還邀請很有華人年味的舞龍舞獅表演及播放過年音樂，現場並有許多春聯、紅包及擺設年節物品，相當喜氣，林書豪很親切與球迷相會及合影留念。

(中時電子報)