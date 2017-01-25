學開飛機不用出國　本土訓練也能成為合格機

安捷飛航訓練中心學員連志揚，畢業後順利考上華信航空，證明本土訓練機構也有能力培養出合格機師。（陳祐誠攝）

想學開飛機，在台灣也行！國內首家經民航局核准成立的安捷飛航訓練中心，學員連志揚經過12個月的嚴格訓練，順利考上華信航空，證明本土訓練機構也有能力培養出合格機師，台灣飛行安全基金會昨頒發50萬元獎助金，成為首位獲得該項獎助金的得主，也替有志者立下榜樣。

安捷飛航訓練中心成立於2014年9月，第一批學員已在2015年9月起陸續完訓，目前有12名學員畢業，其中第二個完訓的學生連志揚，去年9月順利考上華信航空機師，成為安捷培訓出的首名機師，經華信內部訓練後，現已開始翱翔天空。台灣飛行安全基金會昨頒發「國內航空器駕駛員訓練獎助金」50萬元給連志揚，成為我國首位獲得該項獎助金的得主。

26歲的連志揚表示，父母親都是台北人，後來搬到台東居住，他在台東出生，從小每個寒、暑假都會搭飛機回台北，很小就成了航空迷，儘管他大學念的是護理系，但大三起立志成為機師，退伍那年安捷剛好成立，在家人支持下，貸款250萬元報名了課程。

連志揚說，上課地點就在台東，離家很近，不但不用花錢出國，連生活費都省下來，不過50萬元獎學金還是要全數拿來還貸款，希望機師的薪水讓他盡速結清負債。他回憶，課程最難的就是將飛機平安降落在跑道，開飛機不像學開車記口訣般簡單，有很多外在因素的影響，自己直到最後幾堂課程才把降落練熟。

安捷飛航訓練中心表示，台灣機師學的內容幾乎都是歐系、美系，而各國的要求和訓練大綱大同小異，加上重金從國外聘來許多師資，雖然安捷是新的機構，但學員不必擔心在學得比較少。安捷指出，待在國內與前往國外學開飛機，學費其實相差不遠，主要還是生活費的差異；此外，學員在國外常因語言問題造成學習障礙，國內的學科則以中文解說，利於學員吸收。

安捷董事長高健祐說，過去20年航空公司花上百億元，把學員送到國外去受訓，「留在國內不是更好」，4年前他要做飛航訓練，很多人質疑他，如今證明了國內也有培養合格機師的實力，未來也將與航空公司有進一步合作，除機師訓練外，還包括空服員訓練。

飛安基金會透過獎學金方式，鼓勵年輕人投入國內航空公司，學員須自費參加飛航訓練，完訓並考上國內航空公司，將可獲頒50萬元獎學金。

(中時)