春節大紅包 蘭嶼每人發放4萬元回饋金
今年春節蘭嶼居民拿到大紅包，核廢料貯存場回饋金昨天發放，每人可領新台幣4萬至4萬5000元，郵局準備現金因應鄉民提領。
蘭嶼核廢料貯存場第4期台電土地配套回饋金居民輔導金，發放過程一波三折，原定去年春節前發放；不過，因監察院對發放現金有意見，改變作業程序。
當時蘭嶼鄉公所提報的回饋金計畫，每人可領到4萬元現金，學生加放3000元獎學金，長輩加發5000元的營養補給金。
不過，監察院不同意蘭嶼鄉公所對回饋金的使用計畫。
經過溝通後，去年底確定依照蘭嶼鄉公所提報的發放方式，鄉長夏曼‧迦拉牧趕在春節前發放，讓鄉民拿到大紅包。
蘭嶼鄉公所表示，紅頭、野銀、東清部落在1月20日發放，漁人、椰油、朗島部落1月24日發放。總共有4507件申請，4315件符合。
這幾天蘭嶼居民在蘭嶼唯一的郵局提領現金，郵局表示，春節期間已準備足夠現金讓鄉民提領。1060125
(中央社)
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